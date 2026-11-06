Se i cassonetti da vuotare «frenano» lo smaltimento

Sono un’utente del Centro raccolta rifiuti di via Metastasio. Venerdì 30 ottobre, in mattinata, mi sono recata al Centro per smaltire il verde appena potato. Con mia meraviglia, una lunga fila di mezzi attendeva di entrare. All’interno una gru stava svuotando i cassonetti di raccolta e interdiva l’accesso. Dopo quasi 45 minuti di attesa è stato possibile accedere. Ho trovato strano che tale operazione avvenisse in orario di apertura e per capire ho consultato un operatore del Centro. Banale e logico il suo suggerimento: «Basterebbe svuotare i cassonetti alle 7.30 e noi alle 9 potremmo lavorare senza interrompere il servizio». Strano che Aprica non ci abbia pensato.

Franca Paoletta

Brescia