Scherma ignorata. Un vero peccato, spero rimedierete

Il 28 luglio, come sempre, ho sfogliato il giornale in versione digitale mentre facevo colazione; permettetemi una piccola critica, dovuta al fatto di essere genitore di una ragazza che fa uno sport «fuori dal comune». Arrivo alle pagine sportive, e non mi stupisco di trovare subito l’onnipresente calcio (Pirlo no, Maldini e Leonardo via, altro che telenovela...). Sfoglio ancora, e arrivo alla pagina «Vediamoci sul GdB». Torno indietro, per essere sicura di non aver saltato alcuna pagina, e trovo conferma del fatto che alcuni sport vengono proprio trascurati. Sono infatti in corso in questi giorni i mondiali (mondiali!) di scherma ad Hong Kong, in cui l’Italia ha già vinto 1 oro e 4 argenti: non un trafiletto negli ultimi 3 giorni sulle pagine sportive, non una riga per valorizzare uno sport in cui l’Italia brilla a livello internazionale, e che pure è diffuso nella nostro provincia (Schermabrescia, Scherma Libertas Salò, la neonata Scherma Victoria data dalla fusione di Scherma Sebino e Scherma Leonessa). Nelle prossime occasioni internazionali spero di vedere nelle vostre pagine almeno un cenno a queste competizioni, e spero che questo mio suggerimento valga per tutti quegli sport considerati «minori».

Lettera firmata