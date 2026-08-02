Giornale di Brescia
Abbonati
Lettere al direttore
Lettere al direttore

Scherma ignorata. Un vero peccato, spero rimedierete

Il 28 luglio, come sempre, ho sfogliato il giornale in versione digitale mentre facevo colazione; permettetemi una piccola critica, dovuta al fatto di essere genitore di una ragazza che fa uno sport «fuori dal comune». Arrivo alle pagine sportive, e non mi stupisco di trovare subito l’onnipresente calcio (Pirlo no, Maldini e Leonardo via, altro che telenovela...). Sfoglio ancora, e arrivo alla pagina «Vediamoci sul GdB». Torno indietro, per essere sicura di non aver saltato alcuna pagina, e trovo conferma del fatto che alcuni sport vengono proprio trascurati. Sono infatti in corso in questi giorni i mondiali (mondiali!) di scherma ad Hong Kong, in cui l’Italia ha già vinto 1 oro e 4 argenti: non un trafiletto negli ultimi 3 giorni sulle pagine sportive, non una riga per valorizzare uno sport in cui l’Italia brilla a livello internazionale, e che pure è diffuso nella nostro provincia (Schermabrescia, Scherma Libertas Salò, la neonata Scherma Victoria data dalla fusione di Scherma Sebino e Scherma Leonessa). Nelle prossime occasioni internazionali spero di vedere nelle vostre pagine almeno un cenno a queste competizioni, e spero che questo mio suggerimento valga per tutti quegli sport considerati «minori».

Lettera firmata

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...