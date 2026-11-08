Sanità, l’eccellenza è dovuta a esseri umani eccezionali

Scrivo per elogiare il nostro servizio sanitario, tanto criticato e bistrattato. L’episodio riguarda il mio caro papà appena mancato. Dopo un ultimo ricovero al Pronto soccorso degli Spedali Civili dove, nonostante il quadro clinico, hanno riservato a mio padre un trattamento eccezionale, mi hanno consigliato di attivare il Servizio di assistenza domiciliare. Nel giro di 72 ore dalla richiesta fatta al medico di base, abbiamo ricevuto il servizio da parte della Fondazione Richiedei di Gussago e, successivamente, il ricovero presso l’Hospice della stessa struttura. Non posso fare altro che ringraziare con tutto il cuore tutto il personale coinvolto, dal medico di famiglia, ai sanitari dell’assistenza domiciliare al personale dell’Hospice. Persone professionalmente capaci e dotate di una umanità straordinaria. La sanità italiana rimarrà una eccellenza finché queste straordinarie persone svolgeranno la loro missione, nonostante l’incapacità di inutili burocrati e inconcludenti politici.

Antonio Guglielmoni