Il mercato settimanale di Rovato è ogni lunedì un evento, apprezzato da generazioni, sempre sul podio per la grandezza e la varietà dei prodotti offerti e riservati non solo per la bella gente di Rovato e le sue incantevoli frazioni ma anche per la moltissima gente proveniente dalle località vicine. La sua location è, anzi era, assai comoda; riservava ampi spazi per i commercianti ed il passaggio dei clienti e non lesinava numerosi e comodi posti auto, necessari per le innumerevoli vetture, indispensabili tanto per raggiungerlo quanto il caricarci le compere una volta effettuate. Squadra che vince non si cambia, saremmo autorizzati a supporre ma così sempre non è. Recentemente se n’è stravolta la bella e comoda posizione (perché?) e, conseguentemente la comodità, per spazi, circolazione e parcheggi auto, inoltre, come non bastasse... persino lo stato d’animo degli stessi venditori ambulanti ha subito un cambiamento poiché divenuto ben presto autentico malumore. Non solo non sono state eguagliate le condizioni precedenti, queste per di più sembrerebbero peggiorate. Perlomeno è quanto si percepisce nel girovagare tra le molteplici bancarelle insediatesi volenti o nolenti nella nuova dimora e ascoltando i malumori serpeggianti tra i banchetti ed espressi a pari merito tanto dagli operatori quanto dalla clientela. A dire il vero a suo tempo l’Amministrazione comunale avrebbe organizzato un incontro per raccogliere opinioni e proposte in merito all’insolito cambiamento, tuttavia, di parere diametralmente opposto sembrerebbero essere i diretti interessati, poiché gli stessi ambulanti sostengono di non essere stati debitamente interpellati, tanto meno prese seriamente in considerazione le loro repliche e argomentazioni, se non addirittura, qualcuno lamenta, essere stati mal rappresentati. Abbiamo parlato di «diretti interessati» ebbene tra questi non è forse da annoverare anche l’intera cittadinanza? Eppure il suo parere non risulta pervenuto, anzi, credo non sia mai stata richiesta alcuna opinione in merito, seppure avrebbe, avremmo, avuto pieno diritto di potere esprimere ciascuno la propria, come dovrebbe sempre accadere in un paese democratico all’altezza di questa definizione. Cosa fatta capo ha, staremo a vedere, in effetti a volte basta solo del tempo per abituarsi alla nuova condizione; speriamo sia davvero così perché non voglio nemmeno immaginare possa diventare, invece, l’ennesima occasione di dover fare nostro malgrado buon viso a cattivo gioco e, come non bastasse, magari doverci pure fare il callo.

Giuseppe Agazzi