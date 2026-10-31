Qui meno vecchi, ma nel quartiere non vedo bimbi

Sul GdB ho letto diverse lettere interessanti che riguardano gli anziani e così mi è venuto il desiderio di cercare sul sito del Comune di Brescia informazioni sull’argomento. Ho trovato un link «Aspetti demografici della popolazione residente per quartiere Brescia, anno 2025». Nel report scopro che la distribuzione degli indici di vecchiaia e di dipendenza strutturale degli anziani dove vivo sono inferiori alla media, ma allora perché nella «mia» strada e nel «mio» condominio non vedo bambini? Perché i bambini sono in altre strade del quartiere ma le statistiche del Comune di Brescia non sono abbastanza granulari per rilevarlo. Per vederli aspetterò il completamento del progetto «La Scuola al centro del futuro». Nel frattempo, quando qualcuno dei miei condòmini passa a miglior vita, il suo appartamento viene venduto dagli eredi e i nuovi acquirenti sono baby boomers come me che (come me) hanno scelto la strada perché è tranquilla e perché a piedi si raggiungono tutti i servizi. Mi sorge un dubbio: non sarà che i baby boomers sono un «attrattore immobiliare»?

Michele Campanelli

Brescia