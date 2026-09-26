Quelle strade impraticabili a Soprazocco

Con la presente vorrei segnalare l’incresciosa situazione delle strade nel Comune di Gavardo. Su parecchie vie, ma in particolare mi riferisco alla frazione di Soprazocco, sono stati asportati pezzi di asfalto per procedere a un successivo rattoppamento. Purtroppo questo rattoppamento, a più di un mese di distanza, non è ancora avvenuto. Il risultato è che, dove è stato tolto l’asfalto, si presentano gradini e affossamenti piuttosto rilevanti che presentano seri pericoli per la circolazione di biciclette e motocicli mettono altresì a dura prova gli pneumatici delle automobili.

Marco Simoni

Gavardo