Quella carrozzina che ora può servire ad altri

Ho letto della disponibilità della famiglia di Alex Zanardi di concedere al disabile Veneto l’uso della carrozzina del proprio caro. Naturalmente è venuto subito in mente che ho anch’io, per la recente mancanza di mia moglie, disponibilità di attrezzi in buonissimo stato che non so come collocare. Non voglio farvi fare da intermediari di materiale usato ma mi sembra un peccato doverli rottamare quando possono essere ancora utili a qualcuno. Mia moglie è mancata il 19 luglio, usava la carrozzina solo per le visite mediche. Carrozzina, deambulatore da casa e da appartamento.

Gls