Quei taxi illegali che si propongono fuori dalla stazione

Sabato 10 ottobre sono arrivato alla stazione ferroviaria alle 00.15 proveniente da Roma. Cercando il taxi per raggiungere la mia destinazione sono stato contattato da tre ragazzi di colore che offrivano la possibilità di servizio taxi. Ho chiaramente rifiutato. Poi ne ho parlato con il tassista che mi ha accompagnato e mi ha riferito che quanto accaduto è «normale» presenza. Mi chiedo, qualcuno delle forze dell’ordine è al corrente di questa situazione? Ad maiora.

Lettera firmata