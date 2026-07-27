Quartieri in festa a cena, grazie ai volontari

Ma che belle le cene di quartiere, quanta bella gente pacifica alla ricerca di un po’ di refrigerio che ahimé stenta ad esserci anche verso sera, ma che bello vedere arrivare la signora anziana con la «Graziella» di un tempo per raggiungere la comitiva al parco e sfidarsi nel gioco delle carte mentre noi volontari intenti nell’organizzazione di posizione tavoli e le mansioni più svariate; ma che bello tutto l’insieme di collaborazione e di partecipazione, le risate con persone sconosciute che se fossero anche vicini di casa magari manco ci si guarderebbe perché troppo indaffarati dalla quotidianità; ma che bello il volontario che non ti ha mai visto e ferma il ragazzo che stenta a vendere le rose per donarle a chi nemmeno conosce; ma che bello pur malgrado sentire storie di persone che credono che il loro percorso prima o poi finirà e quindi pronti ad intraprendere una nuova vita, ma che bello tutto, la musica, i balli di gruppo, ma soprattutto sapere di donare il tuo tempo da volontaria per una giusta causa... grazie a tutti per queste cene di quartiere aggreganti e positive... Alla prossima...

Franca