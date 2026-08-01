Quante parole straniere e oscure. Non fatelo più

Pur essendo abbastanza anziano, leggo il GdB ma vorrei anche capire cosa leggo e, nonostante due lauree, a volte mi trovo in difficoltà per l’uso scriteriato di termini inglesi che avrebbero il corrispettivo in italiano. Ma, certo, l’inglese fa più chic. Mi riferisco all’articolo sul welfare di un’azienda. Elenco le parole sic et simpliciter: Sales directory EMEA automation; Senior innovation Specialist; HR Directory; Life Caring; Survey Taylor made; Work-life balance; Family day; Generazione Sandwich; Safety First; Asset intangibili. Non sembrano un po’ tante anche a voi? Durante la lettura ho cercato di capire il significato delle parole attraverso il contesto delle frasi, ma è stata dura e non sempre ci sono riuscito senza consultare il vocabolario. Carissimi, fate un piccolo sforzo e pensate anche a noi anziani che siamo rimasti i soli che ancora comperano e leggono il GdB cartaceo.

Alessandro Gaidolfi