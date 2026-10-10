Quanta villania nella discussione per un parcheggio

In settimana mi sono recata presso la struttura ospedaliera di Iseo e, non avendo trovato parcheggio, ho messo l’auto sul lato destro della strada (per chi deve uscire) della Casa della Comunità ancora in via di realizzazione. Ho visto che c’era un cartello su due pali della tettoia che riportavano la dicitura «riservato ai dipendenti», c’era anche un’auto bianca con la scritta Regione Lombardia, tre posti vuoti e altre vetture senza il contrassegno dei disabili che invece era ben visibile sul mio cruscotto (la mia disabilità è respiratoria). Sono stata via non più di venti minuti e quando sono ritornata ho trovato la mia auto bloccata da un’auto della Regione. Siccome una finestra dell’edificio era aperta ho domandato chi poteva essere stato, mi è stato risposto (ridendomi in faccia) «lei è capace di leggere» al che ho risposto in modo piccato che per fortuna mio padre mi aveva mandato all’università, ma che comunque il problema non era mio ma loro che tra tutte le auto parcheggiate senza contrassegno avevano bloccato proprio la mia che l’aveva ben visibile. Ho poi chiesto che qualcuno spostasse l’auto. Ho aspettato, ma nessuno veniva per cui ho battuto sul vetro della finestra (che nel frattempo era stata chiusa) per sollecitare e mi sono sentita dire «guardi che questa non è una porta ma una finestra». Non ho controbattuto perché con gli arroganti, oltre che ignoranti, è perfettamente inutile farlo, tanto non capiscono. Appena sono potuta ripartire mi sono recata al Comando della Polizia di Iseo dove ho raccontato cosa mi era successo. Oltre alla solidarietà dell’agente, che mi ha dato ragione, mi è stato consigliato di chiamare il 112 se il fatto si dovesse ripetere. So che non si deve generalizzare ma devo dire che in parte ho capito le persone, che avendo diritto ad un servizio, vengono invece considerate una nullità perché, come diceva Alberto Sordi: «Io sono io e voi non siete un...».

Serafina 46