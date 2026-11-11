Quanta inciviltà, i padroni dei cani stiano più attenti

Vorrei portare a conoscenza della nostra sindaca - nel caso non ne fosse già al corrente - di una grave problematica che affligge il quartiere di Sant’Eufemia. Nei nostri quartieri, caratterizzati da un’alta densità di abitanti e da un numeroso possesso di cani, il fenomeno delle deiezioni lasciate sui marciapiedi da cittadini incivili è purtroppo noto. Tuttavia, desidero richiamare l’attenzione su una situazione particolarmente grave che investe la sfera della sicurezza e della sanità pubblica. A Sant’Eufemia, lungo il muro che costeggia gran parte della scuola primaria «G. Marconi» in via Giovanni Sega, è presente una lunga aiuola - stimabile in trenta o quaranta metri - che ospita sette robusti alberi. Ebbene, questa striscia di terreno è costantemente cosparsa di deiezioni canine. La gravità di questo malcostume è evidente: i bambini della scuola primaria, piccoli alunni dai 6 ai 9 anni, transitano continuamente in quel tratto. È facile immaginare come, calpestando inavvertitamente questi escrementi, possano introdurli all’interno del plesso scolastico, sporcando i corridoi e le aule. Nelle giornate di pioggia, o durante le attività nei corridoi, i bambini possono sedersi a terra o toccare il pavimento, con evidenti e inaccettabili rischi igienico-sanitari se portano le mani alla bocca. Da possessore di un cane trovo assolutamente disdicevole questa mancanza di senso civico. I cartelli di divieto affissi negli anni non hanno sortito alcun effetto. Ritengo che l’installazione di videocamere di sorveglianza in questo punto di passaggio così delicato, unita a controlli mirati e a sanzioni severe come prevede la legge, sia ormai un’azione non più rimandabile da parte dell’Amministrazione comunale. Se questo appello dovesse cadere nel vuoto, lancio un invito ai genitori dei bambini affinché si organizzino con una raccolta firme per pretendere una soluzione definitiva.

Un cittadino preoccupato