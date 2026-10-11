Putin e la Russia non attaccheranno di certo l’Europa

Per quanto riguarda la guerra in Ucraina, ci sono delle «fake news» che non riportano la realtà del fronte Ucraino. Non è vero che la Russia abbia intenzione di invadere l’Europa, anzi, si sente minacciata dalle truppe della Nato stanziate ai suoi confini. Dopo oltre 4 anni Putin non è riuscito a vincere il conflitto, pertanto in una guerra convenzionale il suo esercito non è in grado di entrare in Europa. L’attuale esercito russo non è l’Armata rossa, cioè quella che partendo da Stalingrado nel febbraio del 1943 arrivò fino a Berlino nell’aprile del 1945. È inutile mandare armi e soldi a Zelensky per continuare una guerra che non vincerà mai. L’unica soluzione per finire la guerra sarebbe un cessate il fuoco sulle attuali posizioni seguito da un armistizio, come fecero le due Coree nel 1953 - una tregua che dura tuttora. E per finire sarebbe meglio che gli oltre 10.000 militari italiani in missione all’estero rientrassero tutti in Italia, dove sono più che utili per garantire la sicurezza ai cittadini italiani.

Marzio Zizioli

Brescia