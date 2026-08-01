Problemi di rete. Spero che il gestore esca e intervenga

Desidero porre alla sua attenzione un disservizio che sembra non avere soluzione. Abito a Brescia, e sono cliente Fastweb e dal 3 luglio ho segnalato, tramite il servizio clienti, il non funzionamento della rete internet e della rete telefonica. Un tecnico è venuto a casa e ci ha informati che il problema riguarda la centralina esterna e quindi ha provveduto a segnalare la questione a chi di competenza. Da allora ad oggi siamo stati ricontattati più volte dal servizio clienti, ricevendo ogni volta delle date per il ripristino, che puntualmente vengono posticipate. Il problema riguarda un cavo esterno che deve essere riparato da una ditta che non fa capo a Fastweb. A questo punto non sappiamo più come farci sentire e soprattutto come ripristinare la linea che, come ben sappiamo, al giorno d’oggi è indispensabile per le attività di tutti i giorni. La presente, nella speranza che qualcuno che sa come contattare chi deve intervenire, possa darci una mano.

Angelo Salogni