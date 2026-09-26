Poca privacy negli ambulatori di Cardiologia

Ho sperimentato una situazione direi imbarazzante in un reparto del Civile di Brescia. Ho accompagnato una mia parente negli ambulatori di Cardiologia ed ECG al secondo piano satellite, sala di attesa discretamente piena di pazienti in attesa di visita e di referti finali. La piccola puntualizzazione che faccio è purtroppo la mancanza di privacy, in quanto il medico alla consegna del referto si presenta in sala di attesa e consegna carte e dialoga con il paziente di turno in mezzo ad altra gente e debbo dire di essermi sentito a disagio sentendo, anche non volendo, le patologie e i risultati di altre persone. Tutti i medici e infermieri che ho incontrato in questa occasione sono stati tutti grandi professionisti e molto empatici col paziente, ma se ci fosse la possibilità di un piccolo ufficio dove dialogare in privato credo sarebbe molto apprezzato da tutte le persone.

Salvatore

Brescia