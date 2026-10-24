Piazza Garibaldi e il nodo dei parcheggi perduti

Vogliamo portare all’attenzione della cittadinanza e dell’Amministrazione comunale le preoccupazioni legate al progetto di riqualificazione di piazza Garibaldi. Sono 35 le firme dei proprietari degli immobili depositate in Comune, 52 quelle raccolte tra i commercianti della piazza e 25 quelle degli ambulanti che partecipano al mercato del mercoledì, per un totale di 112 adesioni contrarie alle scelte progettuali presentate. Il primo interrogativo riguarda la finalità del bando che finanzia l’intervento, destinato a promuovere il commercio di prossimità. Un progetto che prevede la realizzazione di una fontana e di un palmeto rischia, secondo i firmatari, di privilegiare l’aspetto estetico senza dare sufficiente attenzione alle esigenze di chi lavora e frequenta quotidianamente il centro. Piazza Garibaldi non è soltanto uno spazio pubblico: è un punto di riferimento per il paese, dove si concentrano negozi, uffici, bar, edicola, ristoranti, banche, scuole medie e ufficio postale. Garantirne l’accessibilità significa tutelare le attività economiche e consentire ai cittadini di raggiungere agevolmente i servizi. Il nodo principale resta quello dei parcheggi. I commercianti chiedono di salvaguardare gli 84 posti auto attualmente presenti in piazza. Secondo quanto dichiarato dal sindaco, il progetto permetterebbe invece di arrivare a 130 posti complessivi, recuperando stalli nelle zone limitrofe. Questa soluzione lascia aperti diversi interrogativi: i parcheggi collocati altrove garantirebbero la stessa comodità di accesso? E quale sarebbe l’effettiva disponibilità di posti auto, considerando anche la revisione degli spazi esistenti e la possibile riduzione delle dimensioni degli stalli? Sono aspetti che meritano risposte chiare e un confronto con le categorie interessate. Le firme dei proprietari degli immobili sono già state regolarmente depositate presso il Comune di Quinzano d’Oglio. Chiediamo che le osservazioni presentate vengano prese in considerazione e che l’Amministrazione apra un dialogo concreto con commercianti, proprietari e ambulanti. La richiesta è chiara: rivedere il progetto e tutelare gli 84 parcheggi di piazza Garibaldi, mettendo al centro le esigenze di chi vive e frequenta il centro. La priorità deve essere salvaguardare l’accessibilità della piazza e il commercio di prossimità, senza imporre scelte che rischino di penalizzare le attività e i servizi presenti. Il Comitato è contrario al progetto presentato e si batte per la tutela di piazza Garibaldi, dei suoi parcheggi e delle attività che la mantengono viva. Il Comitato è per piazza Garibaldi, non per le zone limitrofe.

Comitato commercianti di Quinzano d'Oglio