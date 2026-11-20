Vorrei aggiungere qualche considerazione prendendo spunto dalla lettera pubblicata il giorno 12/11 con titolo: Pensioni «ridotte» il centrodestra a chi si rivolge? Mi sembra strano considerare i partiti di centro destra rappresentanti di riferimento del ceto medio. A quale visione politica si sono ispirati deliberando la flat tax al 15% e una lunga serie di rottamazioni di cartelle? Questo non porta benefici al ceto medio, dentro il quale c’è una gamma amplissima di livelli di reddito. La spesa pubblica è stata tagliata mi sembra già in modo drastico nel tempo, mentre permane una scandalosa evasione fiscale da 100 miliardi ogni anno che ovviamente, non è fatta da dipendenti e pensionati definiti tipicamente ceto medio. Le responsabilità per cui si è arrivati ad una inflazione così alta le spiega bene il Sole 24 ore e non sembra affatto che si possa dare la colpa all’area progressista. Che poi questa debba portarci alla bancarotta è certamente un’opinione fuori luogo.

Mario Margotti

Milzano