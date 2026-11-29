Brescia, la città «europea» che spende milioni per il tram (lavori già in ritardo - riferimento a vostro articolo pubblicato il 4/11/26 - chi l’avrebbe mai detto?) non avrebbe fondi per sistemare una passerella ciclopedonale di una decina di metri sul Garza (lettera al direttore pubblicata il 16/9/26). Per altro, se fosse veramente una questione di sicurezza, la passerella andrebbe subito rimossa; infatti, nonostante la chiusura dei due accessi mediante reti, la passerella è ancora utilizzata da spericolati utenti, camminando in precario equilibrio a sbalzo sul torrente.

Lettera firmata