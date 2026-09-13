Partiti e Governo, ruoli da separare

Chiedo un piccolo spazio non avendo altro modo per inviare un «consiglio» ai maggiori partiti del Campo largo, magari utile anche a tutti gli altri. So che queste righe potranno apparire presuntuose e di questo chiedo già scusa; in realtà la mia vuole essere solo una provocazione per una riflessione. Il pensiero mi viene a seguito della «sensazione» che il livello politico-culturale ultimamente non sia altissimo e la mia esperienza di vita mi suggerisce di inviare questo messaggio nel tentativo di abbassare il livello di conflittualità in atto nei partiti e, forse, nel Paese. Comincerei col riformulare l’articolo uno degli statuti dei partiti, o di qualche legge «ad hoc». «Art. 1: I segretari e vice segretari politici nazionali e regionali non potranno avere incarichi di Governo a meno che l'incarico non sia cessato da almeno diciotto mesi». Penso non servano altre spiegazioni ma, se proprio fosse necessario, credo non sia difficile intuire come gli interessi dei singoli segretari, o partiti, troppo spesso stridano con il bene comune del Paese. Sarebbe almeno, forse, un passo in avanti.

Mario Mori

Caino