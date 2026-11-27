Riprendo la lettera di un lettore del Giornale di Brescia pubblicata il 21 novembre 2026 intitolata: «Parcheggi troppo stretti, fatico a uscire dall’auto». Una segnalazione che merita attenzione, (sperando serva a darsi una mossa) da parte di chi è preposto alla gestione e alla realizzazione dei parcheggi e posti auto, non solo in città ma anche in provincia. E speriamo in tutta la Lombardia ed in tutta Italia. Qual è la larghezza minima di un posto auto? In Italia, la larghezza minima di uno stallo standard per auto è 2,30 metri (per una lunghezza minima di 4,50 metri, su superficie libera da ingombri, secondo il Dpr 495/1992). Tuttavia la misura consigliata, «buona pratica per gli amministratori comunali» che devono realizzare i posti auto (sperando la recepiscano) è di 2,50 m. di larghezza (per 5,00 m. di lunghezza), per facilitare l’apertura delle portiere e fare manovre con auto moderne o Suv. Inoltre da non ignorare tassativamente sono gli stalli per le persone con disabilità che devono prevedere le seguenti misure: 3,20 m. di larghezza minima (lunghezza circa 5,00-6,00 m., Dpr 503/1996). In ogni caso la regola da applicare secondo il minimo buon senso, dovrebbe prevedere che la larghezza dei posti auto nei parcheggi tra un’auto e l’altra sia pari alla larghezza di una portiera di medie dimensioni. È ora di finirla che per uscire dall’auto in un parcheggio, si debbano fare contorsionismi inauditi nel tentativo di transitare con il proprio corpo in uno spazio largo 15/20 cm. E allora diciamolo che la larghezza di una portiera di medie dimensioni (come una berlina compatta o un crossover) quando viene aperta per scendere o salire agevolmente, richiede uno spazio laterale libero di circa 40-60 cm oltre il fianco dell’auto. E che quando si realizzano i posti auto si debbono rispettare queste le distanze.

Claudio Maffei