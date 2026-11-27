Ogni tanto guardo i tg in tv e noto che ci inondano di cronaca nera; mai una notizia o una storia positiva. Voglio dare allora un contro esempio raccontando del mio maestro di chitarra Paolo Dolci. Presso di lui frequentai un corso di perfezionamento per la durata delle scuole medie, dopo il corso introduttivo dell’istrionico e leggendario maestro Virginio Cattaneo di Brescia. 0 Il maestro Dolci era una persona squisita e gentile: era diplomato in violino ma suonava bene anche la chitarra, il mandolino e... le maracas! Poiché, chi l’avrebbe mai detto, aveva svolto la sua carriera nelle orchestre delle navi da crociera. Ora era su con gli anni e dava lezioni private più per passione che altro, visto la miseria che chiedeva. Fece subito amicizia con mio padre che era appassionato di chitarra pur essendo un principiante e dovendo riportarmi a casa assisteva alle nostre strimpellate. Ricordo che lo fece strabiliare quando gli mostrò le due chitarre da lui costruite, senza usare nemmeno un chiodo, utilizzando il manuale per liutai fornitogli dal vulcanico Cattaneo. C’è da dire che io non so piantare un chiodo, mio padre aveva invece una manualità incredibile. I miei amici dicevano che con un elastico e una cassetta di legno avrebbe saputo costruire un elicottero e non andavano lontani dal vero. Comunque sia, quelle lezioni di chitarra sono momenti che ricordo con gioia: anche il maestro si era affezionato, mi chiamava persino per farmi gli auguri di compleanno. Ora riposa nel Cimitero Vanvitelliano di Salò, nel corridoio un poco buio che si incontra al culmine della struttura, ma sono sicuro che dove si trova la sua anima c’è molta luce e si fa delle belle suonate con mio padre, che si trova più in basso, con vista lago. Arrivederci lassù.

Stefano Bolla