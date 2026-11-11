Organtino diventa leggenda in Giappone

Un uomo partito da Casto nel Cinquecento è diventato, quasi tre secoli dopo, un personaggio leggendario nella letteratura popolare giapponese. È padre Organtino Gnecchi-Soldo, il gesuita valsabbino che contribuì alla diffusione del cristianesimo in Giappone e che ho ritrovato nelle pagine di un antico manoscritto. Ho aiutato un caro amico nella traduzione di questo documento, acquistato in Giappone, intitolato «Memorie raccolte sui cristiani». Si tratta di un quaderno scritto a pennello e cucito a mano, risalente alla metà dell’Ottocento, quando il cristianesimo era ancora proibito in Giappone. Organtino, nato a Casto intorno al 1530, arrivò in Giappone nel 1570. Godette della fiducia di Oda Nobunaga, fondò a Kyoto la chiesa Nanban-ji, il «tempio dei barbari del Sud», e morì a Nagasaki nel 1609. I giapponesi lo ricordavano come «Urugan Bateren», padre Urugan. Il manoscritto è un racconto popolare nel quale Organtino diventa un monaco dai poteri prodigiosi, inviato da un re straniero per conquistare il Giappone attraverso la predicazione. Quando si leggono documenti come questo non si ha mai l’impressione di perdere tempo. La storia di Organtino ci ricorda quanto siano antiche le strade percorse da chi ha attraversato il mondo per portare la propria fede, incontrare altre culture e lasciare una traccia nella storia. Una storia che sorprendentemente comincia anche nella nostra Valsabbia.

Giulio Treccani

Gavardo