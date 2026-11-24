I Bersaglieri, conoscono l’onore/ ancora oggi come ieri./ Nella Grande Guerra anche loro han fatto la storia,/ pezzetti di un grande mosaico, tutti insieme nella gloria./ Hanno sofferto, hanno pianto, ne son morti,/ ma sempre ubbidito il comando ovunque son corsi./ In biciclette dovevan pedalare,/ e sempre son giunti in gran fretta,/ subito, forza ragazzi che qui c’è da fare./ Loro motori sono le gambe,/ sorgenti di un fiume effervescente/ che tutto travolge./ Loro che il popolo tutto ama e coinvolge./ Loro con trombe gioiose/ o di fuoco ardenti, intonate,/ agli eserciti opposti,/ anche con una sola mano gliele hanno suonate./ Sui cappelli volteggiano le piume nere corvine,/ sulla strada sono un fiume per giungere prime./ Un fiume di eroi e di tanta gloria./ Anche loro sui libri scritti, nella Grande Storia,/ ad imperitura memoria./ Sono fanti sbagliati, diversi, unici, con la bici,/ non lo dimenticate.

Mister M.