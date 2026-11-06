Non è la peggio, ma la meglio gioventù

La gioventù, dicono essere una causa persa. Niente di più sbagliato. Domenica passavo per viale Piave e ho notato un ragazzo poco più che maggiorenne accanto ad una signora anziana confusa. Ho girato l’auto, parcheggiato alla bene e meglio e mi sono avvicinata per prestare aiuto, sebbene mi fosse chiaro che il ragazzo già stava facendo quanto fosse necessario. Al mio arrivo lo stesso mi ha spiegato che la signora era in stato confusionale e che già aveva avvertito le forze dell’ordine per prestarle il giusto aiuto. Sia io che il ragazzo in questione era ovvio avessimo altro da fare, ma neppure per un secondo abbiamo avuto il pensiero di andarcene lasciando sola la cara signora. Un’ora dopo, le forze dell’ordine, oberate da molteplici chiamate e sempre al telefono con noi per sincerarsi della situazione, ci hanno raggiunto e dopo le pratiche burocratiche di prassi ci hanno ringraziato e sollevato da qualsivoglia altro incarico. Tante persone hanno visto, solo un ragazzo ha aiutato. Questo vuol dire umanità, sensibilità, valori. Prima di parlar male dei giovani guardatevi allo specchio.

Lettera Firmata