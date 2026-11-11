Noi volontari dopo l’alluvione dell’Adige

7 novembre 1966. Partimmo in sei alla volta di Trento, volontari, studenti dell’Istituto Agrario «Pastori» di Brescia, decisi a portare il nostro aiuto dopo la devastante alluvione dell’Adige. Furono sette giorni intensi a spalare fango, e non solo. Sono passati 60 anni, ma vorremmo lasciare ancora una traccia a quella parte di studenti d’oggi che stanno scioperando, occupando e che vogliono saccheggiare le aule degli Istituti: usate la vostra testa e non lasciatevi trascinare da imbecilli senza testa.

Maurizio Groppi