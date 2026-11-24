Vi scrivo da ex lavoratore poligrafico per denunciare il grave scandalo della liquidazione volontaria del Fondo Casella, il fondo di previdenza integrativa della nostra categoria. Da questo mese di novembre, senza alcun voto in assemblea, oltre 13.000 famiglie (1.650 lavoratori attivi e 11.488 pensionati) si trovano di fronte a una vera e propria rapina legalizzata: le pensioni in essere sono state sospese. Chi accetta il trasferimento al fondo Byblos subisce un taglio del 77% del proprio montante. Chi rifiuta perde integralmente tutti i contributi versati dalle aziende (il 22,95%). Dopo trent’anni di lavoro e sacrifici, ci vengono bruciati i risparmi di una vita, creando un precedente inaccettabile per l’intera previdenza complementare italiana. Mentre il Coordinamento (guidato da Riccardo De Benedetti) sta portando avanti questa battaglia, le istituzioni e i sindacati tacciono. Vi chiedo con forza di accendere i riflettori su questa ingiustizia e di fare luce sulle responsabilità.

Gianpaolo Gorlani

Ex lavoratore poligrafico - Brescia