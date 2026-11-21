Scriviamo per portare all’attenzione dei lettori un episodio accaduto presso il centro natatorio Aquamore di Gussago, che riteniamo meriti una riflessione, non soltanto per quanto riguarda la gestione di una struttura sportiva, ma soprattutto per il rispetto dovuto ai ragazzi che la frequentano quotidianamente. Nei giorni scorsi è stato comunicato, senza alcuna spiegazione ufficiale rivolta agli atleti o alle loro famiglie, il divieto temporaneo di utilizzare normalmente le docce degli spogliatoi. A tutti gli atleti, indistintamente, è stato imposto un rapido risciacquo nelle docce a bordo vasca, seguito da pochi minuti a disposizione per asciugarsi con il phon. Negli spogliatoi sono stati inoltre predisposti degli addetti al controllo. La motivazione di questa decisione non è mai stata chiarita. Sono circolate soltanto voci relative a comportamenti inappropriati che sarebbero stati tenuti da alcuni ragazzi. Se così fosse, ci chiediamo per quale ragione una responsabilità individuale debba tradursi in una restrizione imposta a tutti, comprese le persone che non hanno avuto alcun coinvolgimento. Se ci sono stati comportamenti scorretti, è giusto che vengano affrontati, che si individuino le responsabilità e che vengano adottati provvedimenti proporzionati nei confronti di chi li ha commessi. Ma quale valore educativo può avere una punizione collettiva, della quale peraltro molti ragazzi non conoscono nemmeno il motivo? Parliamo di atleti, molti dei quali minorenni, che frequentano la piscina quotidianamente, affrontano allenamenti impegnativi e che trascorrono gran parte del proprio tempo all’interno della struttura. Ragazzi che, dopo ore di scuola e allenamento, dovrebbero poter usufruire dei normali servizi degli spogliatoi, in condizioni di dignità, riservatezza e rispetto. Invece si ritrovano sottoposti a controlli anche durante il momento del cambio, con tempi contingentati per potersi asciugare e preparare a tornare a casa. Una situazione che solleva ulteriori interrogativi se si considerano le esigenze specifiche delle atlete, per le quali la gestione degli spogliatoi e della propria intimità richiede inevitabilmente particolare attenzione. Non si tratta di mettere in discussione la necessità di regole o di negare che una struttura sportiva debba poter intervenire quando si verificano comportamenti inadeguati. Si tratta di chiedere che le regole siano applicate con buon senso, proporzionalità e rispetto delle persone. Ci auguriamo che questo episodio possa essere chiarito e che chi ha la responsabilità della struttura voglia riflettere sulle modalità con cui è stata gestita questa situazione.

Alcuni genitori di atleti del centro natatorio Aquamore di Gussago