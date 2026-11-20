Mi capita a volte di passare da Piazza Vittoria e guardare la statua in pietra scura stagliata dell’artista Paladino, che ha sostituito quella del Bigio, definito «Era fascista» mi pare, un giovane muscoloso e sicuro di sé, che va verso un futuro radioso, o meglio, crede con giovanile baldanza. Mi domandavo quale ragione ci potesse essere, per sostituirla con l’opera di Paladino, e ho maturato una mia risposta. Sono la stessa persona. Il Bigio è l’immagine emblematica di un giovane cresciuto sotto il fascismo, in una Italia ammaliata da promesse di un futuro glorioso a portata di mano, esaltata con un motto, inquietante, «la guerra è il gene dei popoli», e altre, altrettanto violente, «titolazioni». Era del tutto ignaro che l’Italia era diventata una caserma di sudditi obbedienti senza la libertà e la dignità di cittadini. Il giovane di Paladino, spezzato, deformato, scuro e disordinato nelle sue fattezze, non è altro che il Bigio, straziato dalla guerra mondiale più disastrosa di sempre. Simbolo geniale, come può fare un artista, di tutti quei giovani, tra i quali moltissimi Alpini bresciani, che sono tornati laceri e feriti, a volte irriconoscibili dagli stessi parenti, straziati nel corpo e nell’anima dagli orrori della guerra. Non so se l’artista avesse in mente qualcosa di simile, ma la mia riflessione è stata: questa è un’opera d’arte geniale, dal profondo significato civile!

Franco Sperolini