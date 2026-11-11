Multe in base non solo al reddito, ma al valore dell’auto

Leggo e condivido la lettera «Multe proporzionate al reddito» inviata al GdB dal signor Munoz; la perfezionerei però nella misura della proporzionalità delle sanzioni, tenendo conto però (o anche?) invece che del reddito di chi conduce il mezzo in flagranza, del valore commerciale del mezzo coinvolto. È abbastanza noto che in Italia l’evasione sia uno sport praticato con una certa disinvoltura e che molti «possidenti» denuncino redditi risibili pur guidando poi automobili da 120.000 euro e oltre.

Maurizio Moreschi

Rezzato