Rispetto alla lettera comparsa sul vostro giornale lunedì 23 novembre, nella quale una signora lamentava presunti scarsi controlli verso bici elettriche e monopattini che recano disturbo se non addirittura danno in città a ciclisti e pedoni, vorrei mostrare i dati del lavoro della nostra Polizia locale proprio nei campi indicati dalla signora. Dall’inizio dell’anno a oggi, i controlli della Polizia locale di Brescia ai veicoli a pedalata assistita (bici elettriche) sono stati 235, i quali hanno portato a 49 sanzioni e al fermo e sequestro di 14 mezzi che erano stati alterati fino a farli diventare ciclomotori a tutti gli effetti (con sanzioni fino a 5.100 euro). Per quanto riguarda invece i monopattini, le sanzioni da gennaio a settembre 2026 comminate ai loro conducenti sono state 1.048 relative a infrazioni al Codice della Strada. Numeri che testimoniano un crescente impegno dei nostri uomini e donne in divisa a contrastare comportamenti illeciti anche quando sono commessi su due ruote. Bene ha fatto la signora a richiamare l’attenzione su condotte improprie, sbagliate e soprattutto pericolose che vengono compiute anche da chi viaggia sulle due ruote, soprattutto se motorizzate: il rispetto delle norme del Codice della Strada non è un vezzo, ma un requisito fondamentale per muoversi su strada. Vogliamo però altrettanto ribadire che la Polizia locale c’è, controlla e sanziona anche questi comportamenti illeciti, nel quadro delle sue molteplici competenze. Bici elettriche che sfrecciano sui marciapiedi a tutta velocità o monopattini che viaggiano contromano, senza casco né targa, non sono, purtroppo, una prerogativa di Brescia ma un malcostume diffuso in tutte le grandi città. I numeri che abbiamo portato servono a dimostrare che siamo consapevoli del problema, e non siamo inermi. Servirebbe però una maggiore responsabilità da parte di tutti quando si è a conduzione di un veicolo, anche a due ruote. Per questo motivo le donne e gli uomini della Polizia locale di Brescia sono impegnati anche sul fronte dell’educazione stradale nelle scuole. L’Ufficio Educazione alla Legalità ha già inserito un percorso specifico nelle scuole primarie per promuovere l’utilizzo di monopattini in ambiente sicuro e da quest’anno - proprio alla luce dell’andamento degli incidenti che coinvolgono questa categoria - il percorso è stato allargato alle scuole secondarie di primo grado. Controlli, sanzioni e lavoro educativo nelle scuole per fare prevenzione: la Polizia locale c’è.

Roberto Novelli

Comandante della Polizia Locale di Brescia