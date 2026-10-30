Materasso volante in BreBeMi: serve più sicurezza

Vorrei raccontare un fatto molto spiacevole che mi è capitato un giorno di questa settimana, tornando dal lavoro percorrevo la BreBeMi in direzione Brescia e in prossimità dell’uscita l’auto davanti a me si è spostata improvvisamente sulla destra e io mi sono trovata un materasso davanti che non sono riuscita ad evitare e che ho investito con danno all’auto e per fortuna per me solo molto spavento. Il materasso è stato «perso» da un camion di una nota ditta di smaltimento rifiuti che è poi stato rintracciato dalla polizia, il camion aveva il telone verde sopra fermato con gli elastici ma con il vento il materasso è sgusciato fuori (questo quello che ha dichiarato l’autista agli agenti). Ora si parla tanto di sicurezza sul lavoro per se stessi e per gli altri. Non oso pensare se al mio posto ci fosse stata un auto piccola tipo Smart o un motociclista. Consiglio alla suddetta ditta di rivedere il trasporto in sicurezza di cose ingombranti e spero di essere risarcita al più presto del danno subito.

Lettera firmata