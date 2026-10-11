Matera è l’esempio di come valorizzare il nostro patrimonio

A seguito di una recente visita, penso che Matera rappresenti un vero caso di successo nella riqualificazione del patrimonio storico e artistico italiano e nella capacità di trasformarlo in un motore di sviluppo culturale, economico e turistico. Il nostro Paese ha bisogno, accanto alle molte difficoltà e inefficienze, di saper riconoscere e valorizzare anche i propri casi di successo, soprattutto quelli inerenti la gestione degli investimenti pubblici. I Sassi di Matera sono passati dalle condizioni di estrema povertà del secondo dopoguerra, quando divennero simbolo di una grave emergenza sociale nazionale, allo straordinario patrimonio che possiamo ammirare oggi: meta del turismo internazionale, set di grandi produzioni cinematografiche e teatro di eventi culturali, artistici e musicali di grande livello. I Sassi sono stati dichiarati Patrimonio Mondiale dell’Unesco nel 1993 e Matera è stata Capitale Europea della Cultura nel 2019. In questa città sono visibili tracce di oltre 10.000 anni di storia, in buona parte recuperate e valorizzate attraverso un lungo percorso che ha coinvolto lo Stato italiano, le istituzioni locali e l’iniziativa privata. Gli enti pubblici hanno qui davvero dimostrato di saper operare! Matera dimostra concretamente come la tutela del patrimonio storico, quando accompagnata da una visione di lungo periodo, possa trasformarsi in una straordinaria opportunità di sviluppo economico e culturale. Un modello da studiare e, dove possibile, replicare nel resto d’Italia dove il patrimonio storico e artistico da valorizzare è ancora enorme. Viva Matera e viva l’Italia che sa valorizzare la propria storia e trasformarla in fonte di sviluppo economico attirando visitatori da tutto il mondo.

Emanuele Belli