Mantenere i figli all’asilo è oramai quasi impossibile

Sono una mamma di 2 bambini, e vorrei denunciare la situazione di coercizione che subiamo dagli asili nidi. Una coercizione bella e buona, dove consigliano anche di richiedere bonus nido per alleggerire il costo! Naturalmente mi sconterebbero il pasto, perché, essendo loro magnanime, per quanto mio figlio non mangi, avrebbero potuto farmi pagare anche quello! Se volete proseguo allegando anche il costo mensile, che, per una famiglia normale, con due lavoratori, e che non hanno quindi diritto a nessun aiuto (se non il minimo sindacale) è diventato impossibile.

Arianna Monticelli