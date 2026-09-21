Ma un ladro ha davvero diritto alla privacy?

Ho letto l’articolo intitolato: «Ruba una bici in un cortile, carabiniere fuori servizio si sveglia e lo fa arrestare». Il proprietario è stato fortunato. Mio nipote meno. Un ladro ha scavalcato la recinzione condominiale, poi quella privata e da sotto il portico ha rubato la bicicletta. Il ladro è stato ripreso da una telecamera che riprende esclusivamente il portico privato. Fatta la denuncia ai carabinieri, mio figlio è stato invitato a non divulgare il video perché si intravede il volto, sarebbe violazione della privacy. Mi chiedo, che privacy può avere un ladro? Lo sa benissimo che commette un reato e perciò ne paga le conseguenze.

Fernando Martina

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