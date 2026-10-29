Ma dove posso smaltire i vecchi coppi del tetto?

Sono proprietario di un fienile ristrutturato nella frazione di Memmo del Comune di Collio Valtrompia. Pago regolarmente la Tari. Recentemente ho cambiato dei coppi del tetto che si erano danneggiati. Ho pensato di portarli in discarica ma ho scoperto che non esiste. Ho sentito il parere di altri cittadini e mi sono stati fatti alcuni suggestivi suggerimenti a cui non ho aderito. Scrivo nella speranza che qualcosa civilmente si muova: i coppi sono in cantina.

Alessandro Pasinelli