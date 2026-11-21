Scriviamo a nome di tutto l’Istituto Paritario Formativo Archimede di Brescia per congratularci pubblicamente con il nostro studente Ludovico Mazzola per il recente e prestigioso traguardo raggiunto nel Supercorso Federale Aci Sport. Come scuola crediamo fermamente che lo sport e lo studio non debbano mai essere vissuti come un’alternativa o un ostacolo reciproco, ma come due percorsi capaci di arricchirsi a vicenda. Quando vengono affrontati con il giusto spirito, metodo e determinazione, impegno agonistico e rendimento scolastico possono viaggiare di pari passo senza che nessuno dei due venga meno. Ludovico ne è un chiaro esempio: nonostante la costanza, la forza e il tempo che una disciplina di alto livello richiede, riesce a portare avanti la sua passione mantenendo al contempo ottimi risultati a scuola e restando sempre al passo con il percorso di studi. A Ludovico vanno i complimenti e il sostegno di tutta la comunità dell’Istituto Archimede, con l’augurio di continuare a raggiungere traguardi importanti, in pista così come sui banchi di scuola.

Istituto Formativo Archimedee

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