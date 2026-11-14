Lo tsunami dimenticato e le torri di Leonardo

Venerdì 6 novembre Ruggero Bontempi ha dato notizia sul GdB di un importante studio internazionale nel quale si documenta che i terremoti del 1117 nella zona di Verona e del 1222 in quel di Brescia generarono disastrosi tsunami sul lago d’Iseo. Il titolo dell’articolo recitava: «Lo tsunami sul lago d’Iseo è possibile, in passato è già successo due volte». Ma ne è accaduto un terzo 400 anni fa, esattamente il 20 maggio 1611, come risulta da plurime testimonianze raccolte nel bel libro di Giuseppe Berruti «Levandosi i fiumi sopra le rive» edito dalla Grafo di Brescia nel 1998. Alla pagina 39 inizia la cronaca dei disastrosi eventi del 1611 intitolata «Corna Trentapassi, Castro, Lovere, Pisogne (Valle Camonica)». In un manoscritto di allora del notaio Bianchi si legge «Un pezzo di monte cadè nel lago di Iseo...». Donato Calvi, storico bergamasco, nel 1676 scrive: «XX marzo 1661... cadè da un monte mezzo miglio discosto nel vicino lago, tanto vasto pezzo di rupe sassosa, che causò più rumore di qual si voglia tuono, ò terribile terremoto. Si posero i popoli di Castre in fuga, quelli di Lovere, Pisogni e altre terre alla gran furia del lago atterriti rimasero, e il rumore dell’acqua, fu per 18 miglia lungi sentito. Si sconvolsero de pescatori le barche, e molti ne rimasero affogati sembrando volesse il mondo tutto subissare». Altri autori citati nel libro raccontano i medesimi eventi: «Quest’anno fu sentito 8 volte il terremoto...» (G.A. Gagliardi). Altri ancora raccontano che tutte le barche attraccate sulla riva bresciana vennero scaraventate sulla costa bergamasca. Il Marinoni, storico di Lovere testimonia gli stessi eventi: terremoti, un pezzo di Corna Trentapassi e altri dossi circostanti che cadono nel lago le cui onde spazzano le rive tra Montisola e l’alto lago travolgendo tutto. Infine una curiosità: mi è accaduto di cercare il libro del Berruti perché nei miei studi sulla presenza di Leonardo sul lago d’Iseo non riuscivo a spiegarmi la differenza tra la sua riproduzione della Corna Trentapassi (vicino alla testa della Gioconda vista in formato speculare) e la attuale. Leonardo dipinge due torrioni sopra lo sperone posto sul profilo occidentale mentre oggi, sul medesimo profilo, riscontriamo una grande lacuna affiancata da un solo torrione. Doveva essere accaduto qualcosa dopo il 1496, quando Leonardo vide la Corna. Scartabellando le cronache del tempo la risposta l’ho trovata nel libro di Berruti. Della serie: ogni particolare dei disegni e pitture dell’ingegnere Leonardo riproducono la realtà come l’ha vista.

Sandro Albini