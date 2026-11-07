L’esito degli esami ancora su cd? Forse meglio cambiare

Scrivo per commentare un servizio dei nostri Spettabili Spedali Civili, per cui non so se dirmi delusa, seccata o divertita. Devo ringraziare un santo in paradiso se sono riuscita ad avere in tempi rapidi un posto per ecografia del collo, indagine che faccio sovente in quanto affetta da ipotiroidismo. Tutto liscio e servizio impeccabile. Se non fosse che al momento del ritiro dell’esito mi comunicano che dovrò tornare in area Stauffer per poter ricevere il documento e che sono pure obbligata pena il risarcimento completo della prestazione, così almeno leggo sul foglio del ritiro. A parte che in tutte le altre strutture rilasciano l’esito subito con tanto di fotografia allegata e non mi fanno perdere tempo due volte, qui devo organizzare un secondo permesso lavorativo visti gli orari del loro servizio. Comunque la mia più grande sorpresa non è questa. È che l’esito consiste in un foglio con allegato Cd! Senza una stampa del mio collo! Un Cd! Chiunque mi conosce sa quanto io sia boomer, conservo un pc con lettore solo per fare un dispetto a questi miei conoscenti, ma sta tirando le cuoia, poverino. Qualcuno può per favore aiutarmi a far capire agli Spettabili Spedali Civili che il Cd è un oggetto purtroppo in via d’estinzione? Secondo me è inutile ed è pure uno spreco tirarci dietro gli ultimi fossili. Se invece qualcuno mi dicesse che mi sbaglio io e che questa tecnologia tornerà di tendenza come il vinile, sarò la prima a rallegrarmene!

Roberta Loda