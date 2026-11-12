Le mie proposte per rivoluzionare davvero la scuola

Nel momento in cui il dibattito pubblico si affanna a inseguire l’efficienza aziendale con la «settimana corta» (spesso ridotta a semplice risparmio energetico o a clonazione del weekend adultifico), ecco una proposta pedagogica e politico-culturale, che ha l’ambizione di rinnovare il paradigma scolastico odierno: la «settimana lunga», cioè la riconquista del tempo come spazio di formazione integrale della persona. Ecco i tre pilastri della proposta: 1. La settimana scolastica dal lunedì al sabato: il respiro del sapere. Calendarizzare cinque ore giornaliere dal lunedì al sabato restituisce alla mente il suo ritmo biologico naturale. Meno accumulo, più digestione cognitiva: le lezioni frontali e laboratoriali, spalmate su sei giorni, evitano il sovraccarico cognitivo dei pomeriggi vissuti a scuola, quando la soglia di attenzione è azzerata. La centralità della persona: un rientro a casa più equilibrato ogni giorno permette di vivere il pomeriggio non come una corsa a ostacoli tra compiti e sport, ma come tempo di studio autonomo, lettura, riflessione e relazioni familiari. 2. La domenica dei progetti: fuori dall’aula, dentro il mondo. Dedicare la domenica ai grandi temi dell’esistenza e della convivenza civile trasforma il territorio in un’aula a cielo aperto. Educazione relazionale: non moduli spot o «interventi d’emergenza» dopo qualche fatto di cronaca, ma laboratori permanenti di ascolto, gestione dei conflitti, affettività e rispetto, condotti con psicologi ed educatori. Educazione stradale e civismo attivo: affrontare il tema della vita, della responsabilità e del limite non attraverso un cartello stradale o una sanzione, ma attraverso l’analisi etica del rischio, la cittadinanza attiva e la cura degli spazi comuni. Il valore del «non necessariamente a scuola»: uscire dalle mura scolastiche significa demolire il recinto tra ciò che si impara e ciò che si è. I luoghi della cultura, i teatri, i parchi naturali, i centri giovanili e le piazze diventano i veri libri di testo della domenica. 3. Dall’Alternanza Scuola-Lavoro all’Alternanza Scuola-Volontariato. È forse il punto più rivoluzionario e dirompente: sostituire la FSL (Formazione Scuola-Lavoro), spesso ridotta a manovalanza gratuita o a farraginosa burocrazia aziendale, con il volontariato civico e sociale. La cura come professione di umanità: invece di insegnare agli studenti a essere «ingranaggi» del mercato produttivo fin dai 16 o 17 anni, li si educa a essere cittadini.Campi di applicazione: il volontariato presso mense sociali, cooperative che accolgono persone con disabilità, Case di riposo, associazioni di Protezione civile, doposcuola per minori in difficoltà, tutela ambientale e culturale. Il ritorno pedagogico: i ragazzi scoprono il valore della gratuità, della fatica condivisa e dell’empatia. Toccano con mano le fragilità del mondo reale e, specchiandosi in esse, comprendono il senso profondo dei loro studi umanistici e scientifici. La filosofia, la letteratura e la storia cessano di essere voti sul registro per diventare strumenti di lettura e trasformazione del reale. Questa proposta provocatoria, che potremmo intitolare «La scuola della Cittadinanza Attiva e Integrale e della Cura», ha l’obiettivo ambizioso di immaginare una scuola che non è a servizio dei tempi e dell’organizzazione della società del lavoro, ma che - al contrario - si fonda sui tempi pedagogici della didattica e dell’esperienza di vita. Una proposta che vorrebbe far discutere il mondo della scuola, a partire da una domanda radicale: che tipo di uomo e di donna vogliamo che esca dalle nostre aule? Cittadini produttivi o persone capaci di sentire, pensare, abitare il mondo con responsabilità e speranza?

Massimo Pesenti

Brescia