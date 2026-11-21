Che bel regalo di compleanno quel 21 novembre 1976. Quell’anno ricevetti un pallone di gomma arancione con la scritta «Santos» da parte della nonna paterna, un modellino di «Fiat 131» color beige dono di una cara zia, una maglietta con scollo a «V» che sarebbe servita la primavera successiva, accompagnati da dolciumi vari e dall’immancabile torta di mele abilmente preparata dalla mamma. Era da poco passata la metà di novembre e la festa di compleanno, datata 8 novembre, era già caduta nel dimenticatoio in attesa di quella dell’anno successivo. Una domenica mattina, di ritorno dalla messa, mio padre mi disse che avremmo passato un pomeriggio assieme ma senza la mamma e mia sorella, con le quali solitamente si andavano a trovare nonni e parenti: la mia curiosità era tanta ma non superiore all’ermetico silenzio di papà. Dopo pranzo, verso le 13.30, arrivò inatteso uno squillo di campanello: era Angelo, collega di lavoro di mio padre con il figlio Sergio di qualche anno più grande di me. «Mettiti il cappotto che andiamo» disse papà. La confusione e la curiosità che mi possedevano durarono dal cancello di casa alla macchina di Angelo: «Ma dove andiamo?» chiesi eccitato. In coro la risposta del trio che desiderava vedere la mia reazione: «A vedere il Brescia». La reazione forse non fu un granché... ma ancora oggi la ricordo come una delle emozioni più grandi. In auto verso lo stadio (un percorso che negli anni successivi si è ripetuto infinite volte) mio padre mi spiegò che questo era il suo personale regalo di compleanno; Angelo e Sergio sorridevano in silenzio. Parcheggiata l’auto in piazzale Kossuth ci avviammo verso la curva sud in via dello stadio: una breve attesa ai botteghini per l’acquisto del biglietto di papà (Angelo era abbonato) e poi via: varcai per la prima volta la soglia del Rigamonti. Sulla sinistra si scorgeva la piscina comunale e sulla destra, nell’ampio giardino alberato, mi colpirono le alte bandiere dietro la gradinata e la statua dell’indimenticato Fausto Coppi. Poi finalmente l’ingresso sugli spalti: seppur fosse autunno era una giornata limpida e tersa e vedere il campo verde splendente, la gente, gli striscioni dei club con la scritta «Forza Brescia» mi fece sentire come se fossi a casa. Ed ancora l’ingresso in campo delle formazioni: si trattava di Brescia Palermo. Gli ospiti con la maglia rosa brillante che baciava i calzoncini neri e le Rondinelle con quella maglia blu su pantaloncini bianchi ed un leone cucito sul petto dalla parte del cuore: tutta quella miscellanea di colori fu, ai miei occhi di bambino, il miglior carnevale mai visto. Tempestai di domande mio padre, Angelo e Sergio che non si risparmiarono di rispondere ai miei assillanti «perché». Dopo circa mezz’ora di partita un boato quasi mi spaventò: tutti si alzarono, tanti si abbracciarono, molti ridevano, pugni, mani e braccia alzate non si contavano: Gianpiero Ghio aveva segnato l’uno a zero per noi. Stessa scena nel secondo tempo, ma non mi spaventai al raddoppio siglato da Spillo Altobelli: partecipai, mi alzai, esultai, gridai e abbracciai mio padre... sì, lo abbracciai forte perché quello fu il più bello, inaspettato e duraturo regalo di compleanno. Oggi, 21 novembre 2026, quel regalo di compleanno si tramuta: dopo 50 anni festeggio le nozze d’oro con il mio amato Brescia. E grazie ancora papà Luis, ovunque tu sia.

Paolo Parizzi

San Polo