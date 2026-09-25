Le liste di attesa non giustificano certi disservizi

Volevo mettere in luce quanto la sanità di oggi sia imbarazzante. Lo so non è una novità finché non capita a te. La scusa delle liste di attesa è solo una scusa che va a discapito di chi ne ha bisogno. Arrivano a proporti che hai una strada più breve... pagare per ottenere un servizio. Incredibile! Io ho 9 diottrie totali e devo attendere 7 mesi per essere operata. Se diventerò cieca chi ne risponde? Medici che pensano solo a guadagnare fregandosene dei pazienti sono purtroppo in aumento. Esistono ancora per fortuna medici che non seguono questa strada e svolgono la loro attività con responsabilità e cuore. Grazie a tutti loro! Io al momento sono arrabbiata e non ho via d’uscita. Il mio sfogo non risolverà nulla ma se ci sarà un probabile peggioramento... qualcuno ne dovrà rispondere e non è una minaccia ma una legittima promessa.

Lettera firmata