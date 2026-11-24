Lavoro per un MSP (Managed Service Provider), un’azienda che gestisce i sistemi informatici di diverse imprese del territorio, e vorrei raccontare un episodio che riguarda tutti, non solo chi si occupa di computer. Qualche giorno fa, nella sede di un nostro cliente, è saltata la connessione internet. Il fileserver con i documenti aziendali e il domain controller (il server che gestisce utenti e permessi) sono nello stesso edificio, in rete locale. Eppure i dipendenti non riuscivano ad aprire le cartelle di rete: l’azienda era di fatto ferma. Il motivo sta nel modo in cui Microsoft ha progettato l’accesso moderno a Windows. Da anni spinge le aziende ad abbandonare la password per un PIN o la biometria con Windows Hello for Business, proposto in automatico sui PC gestiti con Intune. Nelle reti basate su Active Directory, la configurazione più semplice consigliata da Microsoft è il cloud Kerberos trust: quando l’utente inserisce il PIN, il PC deve prima ottenere da Microsoft Entra ID, il servizio di identità in cloud, un ticket Kerberos parziale (il «cloud TGT»), che il domain controller locale scambia poi con un ticket valido per il dominio. Senza internet l’utente entra nel PC, ma non accede a fileserver, stampanti e alle altre risorse interne, anche se si trovano nella stanza accanto. Per lavorare deve tornare alla vecchia password, proprio ciò che Windows Hello dovrebbe sostituire. Le alternative che non dipendono da internet (key trust e certificate trust) richiedono certificati sui domain controller o una PKI dedicata: le stesse complessità che il cloud trust prometteva di eliminare. C’è poi un costo che molti hanno già pagato: Windows 11 richiede il TPM 2.0, un chip di sicurezza assente su molti computer di qualche anno fa, e tante aziende, scuole ed enti hanno sostituito macchine ancora funzionanti. Si cambiano i PC per un accesso più moderno e ci si ritrova con postazioni che, senza una connessione esterna, non raggiungono i propri dati, sui propri server, dentro i propri uffici. La questione va oltre questo caso. Sempre più spesso dati, strumenti di lavoro e perfino la possibilità di avviare un’applicazione sono custoditi da poche grandi aziende che decidono le regole e le cambiano quando vogliono. Il cloud ha portato vantaggi innegabili, ma ha reso normale l’idea che per usare ciò che è nostro serva l’autorizzazione di qualcun altro. Basta un guasto alla linea o un disservizio dall’altra parte del mondo per bloccare un ufficio, una scuola, un ambulatorio, ed è esattamente ciò che molti di noi hanno sperimentato il 13 novembre scorso con il down mondiale di Outlook. Vorrei quindi far riflettere sul potere che le grandi aziende tecnologiche hanno, e avranno sempre più, sulle nostre vite. Non si tratta di rifiutare la tecnologia, ma di chiedere che resti al nostro servizio: queste aziende dovrebbero essere più etiche e più attente nel loro lavoro. E noi dovremmo chiederci quanta autonomia siamo disposti a cedere in cambio della comodità.

Andrea Bresciani

Pavone del Mella