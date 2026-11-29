Dopo i tanti elogi letti e ascoltati dai media in questi ultimi due giorni sulla morte di Corrado Augias, non mi era mai successo di conoscere del giornalista/scrittore la bellezza delle sue opere, unitamente alla delicatezza del suo ideato e attuato fine vita: come un leggero soffio sopra una (spenta) candela. Non mi era mai capitato di pensare seriamente come avrei voluto (potuto) invecchiare, ma incomincio a pensare che vorrei fare come lui: con un soffio leggero sopra una candela già quasi spenta.

Giuseppe Pontoglio

Torbole Casaglia