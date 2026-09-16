La sicurezza in città sia il frutto della cooperazione

Ho letto con interesse la polemica tra la sindaca Castelletti e le opposizioni sul tema della sicurezza a Brescia. Al di là dei dati oggettivi e della percezione soggettiva del problema sicurezza mi permetto di dare un suggerimento non richiesto alla sindaca: a mio giudizio dovrebbe affermare che la situazione è seria ma non drammatica e che si stanno valutando varie iniziative di prevenzione con il Comando della Polizia locale ovviamente concertate con Questura e Prefettura. Dovrebbe altresì intervenire chiedendo a tutti i rappresentanti dei quartieri di offrire i loro suggerimenti affinché possano essere valutati ed eventualmente implementati. La collaborazione e non la contrapposizione dovrebbe essere la strada maestra da seguire per migliorare la situazione.

Claudio Alberti

Dello