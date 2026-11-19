Scrivo per esprimere la preoccupazione di molte famiglie dopo le recenti minacce, i falsi allarmi e gli attacchi informatici che hanno colpito numerose scuole. Non possiamo restare in balia di chi vuole spaventare studenti, insegnanti e genitori. La scuola deve essere un luogo sicuro, dove si studia senza paura. L’attuale Governo ha mostrato incapacità nel gestire l’emergenza e nel comunicare in modo chiaro. Chiediamo pertanto al Parlamento di intervenire in modo concreto, creando una rete nazionale sicura per tutte le scuole, con sistemi informatici aggiornati e controlli costanti. Secondo gli esperti del settore, bisogna naturalmente agire subito, stabilendo protocolli chiari e uguali per tutti in caso di minaccia, per evitare confusione e panico. Si deve anche rendere obbligatoria la formazione sulla sicurezza informatica per insegnanti e personale scolastico, soprattutto per proteggere i dati dei ragazzi. Occorre inoltre prevedere controlli più severi sui programmi digitali usati dalle scuole, un referente per la sicurezza informatica in ogni istituto, procedure rapide per segnalare incidenti e collaborazioni stabili con Polizia Postale, Comuni e servizi di emergenza. Vanno rafforzati anche il supporto psicologico per studenti, docenti e famiglie, le esercitazioni periodiche di evacuazione e comunicazione, e un sistema unico di avviso alle famiglie, semplice e tempestivo, per evitare voci incontrollate. La sicurezza delle scuole non è un problema tecnico secondario, da prendere sotto gamba, ma è una responsabilità pubblica. Gli studenti meritano protezione, serenità e continuità nella loro formazione

Luigi Andoni

Manerbio