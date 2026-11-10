La riqualificazione è cemento: cancella verde e storia

È in corso un attacco sistematico verso il territorio di Toscolano da parte degli amministratori comunali. Il termine riqualificazione nasconde sempre progetti di cementificazione. Un esempio su tutti è lo scempio del Parco Bernini per cui si erano mosse menti sublimi riunite in un autentico brain trust. Tutto era stato organizzato dalla precedente Amministrazione. La nuova Giunta ha promosso la riqualificazione del Vialone, il risultato: la cancellazione di ogni essenza vegetale. Il fiore all’occhiello di questa Amministrazione dovrebbe essere il nuovo porto turistico. Esso cancella mille anni di storia perché era sorto come porto dei frati. Esso ha avuto nel corso dei secoli la funzione di interscambio con la sponda veronese. Il promontorio di Toscolano produceva in grande quantità grano che veniva venduto ai veronesi in cambio di pesce e altre merci. Nuova vitalità la raggiunse con la nascita dell’oleificio che produsse olio di arachidi fino al 1950 e olio di sansa fino al 1970 circa. Era anche ritrovo di un gruppo di pescatori toscolanesi. Voglio ricordare i cognomi perché rappresentano una storia minore degna d’essere ricordata: Alessi, Baroldi, Girardi. Per fare posto al porto dei sogni è stato cancellato un angolo di verde, due giganteschi pioppi sono stati sradicati. Francamente mi sfugge l’utilità di questo porto. I porti turistici sono l’avanguardia di una cementificazione selvaggia. Prepariamoci al peggio!

Piergiorgio Alessi

Toscolano Maderno