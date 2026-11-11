La professionalità straordinaria del prof. Benazzo

L’eccellenza della medicina ha un nome: professor Francesco Benazzo, Poliambulanza Brescia. Ci sono mani che curano e mani che restituiscono la vita, il professor Francesco Benazzo è l’eccellenza della medicina e desidero esprimerle tutta la mia più profonda gratitudine per il grande e delicato intervento chirurgico eseguito sulla mia mamma, ha 87 anni, conclusosi con successo. La sua eccellenza professionale, la straordinaria competenza, la precisione delle sue mani e la sua umanità sono qualità che meritano una riconoscenza immensa. Grazie per il suo talento, per la sua dedizione e per averci regalato una gioia così grande. Con profonda ammirazione, stima e riconoscenza.

Zana Cekerku e la famiglia