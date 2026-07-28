La morte a Sirmione di Alexandru ci insegni qualcosa

La tragica scomparsa di Alexandru Olaisiu Sorin nel lago di Garda ci lascia tutti con il cuore spezzato. Alexandru non ha esitato un solo istante a mettere a rischio la propria vita per salvare un bambino di 7 anni in difficoltà, compiendo un gesto di eroismo puro e disinteressato Questa tragedia, tuttavia, mette in luce un aspetto doloroso che si ripete troppo spesso: il panico e l’impotenza dei passeggeri a bordo. Davanti al pericolo immediato, le persone spesso non intervengono non per mancanza di volontà, ma perché non sanno fisicamente cosa fare, non conoscono le manovre di soccorso e non sanno come utilizzare i dispositivi di salvataggio presenti sulla barca. Le leggi sulla presenza di salvagenti a bordo esistono già, ma non basta che le dotazioni siano presenti: i passeggeri devono sapere come usarle in pochissimi secondi. Proprio come avviene sugli aerei di linea prima del decollo, o sulle grandi navi da crociera, è necessario che anche sulle piccole imbarcazioni turistiche e durante le escursioni brevi venga introdotto un protocollo rigido e standardizzato. Chiediamo che venga istituito il «Briefing Alexandru»: un minuto e mezzo di istruzioni obbligatorie fornite dallo skipper prima di accendere i motori. Due semplici regole da spiegare chiaramente a ogni turista: - Cosa fare se qualcuno cade in acqua: come lanciare immediatamente il salvagente anulare (la ciambella) senza perdere tempo e come mantenere visivo il punto in cui si trova la persona; - Cosa non fare per non peggiorare la situazione: l’assoluto divieto di tuffarsi d’istinto per i non addetti ai lavori, onde evitare di raddoppiare il numero di persone in pericolo a causa di correnti o shock termici. Educare i turisti alla gestione dell’emergenza significa dare una possibilità in più di sopravvivenza a chi è in acqua e proteggere gli stessi soccorritori. Non possiamo più permettere che la salvezza di una vita dipenda solo dall’eroismo isolato di un singolo ragazzo. Onoriamo il sacrificio di Alexandru trasformandolo in una legge di civiltà e sicurezza per tutti.

Roberta Toscano

Alessandria