La ciclabile Gavardina è maltenuta

La settimana scorsa ho percorso la ciclabile Gavardina, una delle più belle ciclabili, tenuta dai Comuni in modo pessimo: erba ai lati alta più di un metro, sporco e la cosa più grave, centinaia di dossi dovuti dalle radici, alti anche 10/15 cm che mettono in grave pericolo i ciclisti, bambini compresi. Ho ripercorso la ciclabile sabato 3 ottobre e ho trovato la situazione migliorata in quanto hanno iniziato lo sfalcio dell’erba, però molta strada sporca e la cosa più grave, nel ritorno un’ambulanza sul percorso per assistere un ciclista volato a causa di un dosso. Poiché i dossi iniziano da Virle e terminano a Gavardo e mi ripeto sono centinaia, mi chiedo cosa aspettano i Comuni a intervenire onde evitare pericolosi incidenti. L’auspicio che dopo questo incidente, che mi auguro non grave, i Comuni interessati intervengano e rendano la ciclabile godibile perché se messa in sicurezza è una delle più belle.

Giuseppe Tosoni

Brescia