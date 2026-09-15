Invecchiare merita rispetto anche nelle parole

Sul GdB di lunedì 7 settembre come sempre la rubrica «Parole all’esperto» affronta gli aspetti legati agli anziani. Personalmente, ho 73 anni, sono in posizione esattamente mediana rispetto alle fasce di età in questione e devo dire che le varie situazioni critiche che vengono esposte mi trovano perfettamente d’accordo, riconoscendomi talvolta in parecchie di esse. D’altra parte invecchiare non è una colpa e riconoscere determinate carenze è ancora sintomo di vitalità e di lucidità mentale. Quello che tuttavia mi ha sconcertato è stata la brutalità, mi sia consentito il termine, con la quale l’estensore del pezzo ha posto il quesito, ovvero mi sta venendo la demenza o sono solo rimbambito? A questo punto non ci sono tante scelte, se da una parte sono così sfortunato da essere posseduto dal morbo di Alzheimer, dall’altra però ho la soddisfazione di essere «solo» rimbambito!

Enzo Pasinetti

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